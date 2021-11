Roma: Mourinho ‘Pellegrini si è allenato, Calafiori out’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 NOV – “Sapete già tutto: Calafiori è

infortunato, Pellegrini si è allenato”. Così José Mourinho

scioglie i dubbi di formazione alla vigilia della sfida con il

Venezia in conferenza stampa. Su come organizzerà la difesa,

invece, ha aggiunto: “Mancini giocherà sicuramente, poi abbiamo

tre opzioni vicino a lui: Cristante, Kumbulla e Ibanez. Posso

anche però scegliere di far giocare Roger al centro e usare

Tripi a sinistra. Nemmeno lui è un esterno, ma ha una cultura

tattica offensiva e in pre season con noi ci ha giocato. Anche

senza tre terzini sinistri sono fiducioso che possiamo trovare

un modo per costruire la squadra in modo equilibrato”.

Infine una battuta sulle prestazioni di Villar e Mayoral

contro il Bodo: “Mi sono piaciuti entrambi. Borja ha fatto due

grandi assist, uno per il gol e uno per un quasi gol. Ha dato

movimento e qualità: è entrato bene anche se non ha avuto tanto

tempo e ha aiutato la squadra a cambiare la dinamica offensiva.

Villar come sempre, mi piace con la palla, ma non mi piace senza

la palla come si è visto sul secondo gol del Bodo”. (ANSA).



