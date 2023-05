Roma: Mourinho, Pinto ha parlato di Champions? problema suo

Condividi l'articolo

“Io non ho mai parlato di Champions League. Se lo ha fatto Pinto è un suo problema. Siamo amici, tanto amici, possiamo avere opinioni diverse. Noi possiamo fare la storia e vogliamo continuare a farlo, ma la Champions con 7 milioni di euro di mercato non è storia e non è neanche un miracolo, ma si tratta di Gesù che viene a Roma a fare una passeggiata in Vaticano”. Così ha risposto José Mourinho in conferenza stampa a chi gli chiede dell’obiettivo Champions sempre più lontano per la sua Roma. Poi commentando le condizioni di Dybala ha aggiunto: “Sta male e tra dieci giorni non so come starà. E no, non sono ottimista”. Analizzando la gara con la Salernitana lancia anche una frecciata alla Lazio e all’arbitro che ieri ha concesso il rigore poi realizzato da Immobile. “Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene”, ha detto lo Special One.

