Roma: Mourinho ‘Problemi con Pinto? bugie, c’è onestà’

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – “Non mi aspetto che arrivi nessuno

dal mercato. Il direttore è stato molto onesto, diretto. Poi è

normale che tutti gli allenatori vogliano sentire di avere tanti

soldi per fare una squadra incredibile. Ma non è il nostro

profilo. Lavoriamo con la qualità che abbiamo”. Lo ha detto Josè

Mourinho, dopo la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina,

commentando il rapporto con il gm giallorosso e il mercato di

gennaio.

Parlando di Dybala, invece, ha solo elogi: “E’ speciale. Lui

dopo il Mondiale aveva chiesto di tornare il primo gennaio, ma

io gli ho detto che questa squadra senza di lui forse non

avrebbe vinto contro il Bologna e gli ho chiesto di tornare il

29 e lui mi ha risposto che il 28 sarebbe stato a Trigoria per

allenarsi. Questo è Paulo”. Sull’obiettivo Champions, invece, svia: “Ora lottiamo per la partita con lo Spezia che sarà

difficile. Noi cerchiamo di migliorare i nostri limiti. C’è una

cosa che mi sembra molto ovvia, se noi con questi giocatori

stiamo a 4 punti dal secondo posto, a 3 punti dalla Champions

c’è qualcosa che non va con gli altri”.

Mourinho poi conclude frenando sul rientro di Wijnaldum: “Fa

riscaldamento con la squadra, ma la verità è che non si può

ancora allenare con la squadra. Quando sarà disponibile? Intanto

dovrà stare clinicamente bene, poi dopo questo penseremo quanto

tempo mancherà al rientro”. (ANSA).



