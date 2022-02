Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Altra buona notizia per Josè

Mourinho. Da domani tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo

Mkhitaryan. Il trequartista sarà dunque a disposizione per la

gara di domenica tra Spezia e Roma. (ANSA).



