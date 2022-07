Roma: Mourinho svela tatuaggio, sono le 3 coppe europee

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Le tre principali coppe europee, una

di fianco all’altra, con i colori dei club con cui le ha vinte

nel corso degli anni: è questo il tatuaggio del tecnico della

Roma José Mourinho, che questa mattina lo ha mostrato a tutti su

Instagram: “Questo è il mio tatuaggio. La gioia dei romani mi ha

spinto a farlo – esordisce Mou – Allora ho pensato a qualcosa di

speciale, qualcosa che onorasse tutti i club con i quali ho

vinto competizioni europee”. Allo stesso tempo, l’allenatore

voleva “un tatuaggio unico, uno che fossi il solo a poterlo

avere”, conclude Mou, taggando nella foto il Porto (con cui

vinse l’allora Coppa Uefa nel 2003 e la Champions League nel

2004), l’Inter (Champions 2010), il Manchester United (Europa

League 2017) e proprio la Roma, vincitrice della Conference

League a Tirana lo scorso maggio.

Però ‘Mou’ non ha pensato solo al suo tattoo in questi giorni:

ieri il tecnico ha contattato telefonicamente Paulo Dybala,

obiettivo di mercato giallorosso, per convincerlo a vestire la

maglia della Roma. L’entourage del giocatore avrebbe dimezzato

la propria richiesta di commissioni, chiedendo dai 4 ai 5

milioni (e non dieci come all’Inter), e questo potrebbe

velocizzare, di molto, la trattativa. (ANSA).



