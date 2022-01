Roma: Mourinho ‘tanti casi? Serie A non è falsata’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 GEN – La Serie A si avvicina ai 100 casi di

Covid tra i giocatori, ma per Josè Mourinho il campionato non è

falsato. “Non mi piace vederla in questo modo. Quando una

squadra ha tre-quattro infortuni con giocatori importanti il

risultato non è falsato. Ci sono delle regole, certo sarebbe

un’ingiustizia far giocare una squadra senza portiere qualora

fossero tutti fuori. Ci deve essere un numero minimo di

calciatori e secondo la Uefa devono essere almeno 13 giocatori

di cui un portiere”.

Poi si concentra sulla partita con il Milan di domani: “La

squadra sta bene, dopo quindici giorni senza giocare si perde

intensità ma è meglio cominciare così perché non si abbassa la

tensione”. Del paragone tra Ibra e Abraham, però, non vuol

sentir parlare. “Zlatan è Zlatan, ha una storia diversa.

Lasciamo tranquillo Tammy” ha detto Mourinho che recupera Rui

Patricio nonostante il mal di schiena. “E’ pronto per giocare –

ha spiegato il tecnico – Pellegrini? Anche lui può giocare, ma

non ha i novanta minuti”. (ANSA).



