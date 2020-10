Roma: perdita di 204 milioni nell’esercizio 2019-20

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – “A livello consolidato, la perdita

dell’esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro” è

quanto si legge nel documento pubblicato dalla Roma su richiesta

di Consob fornendo delle indicazioni preliminari sui risultati

economici conseguiti al 30 giugno 2020. Il patrimonio netto

consolidato, invece, è stimato negativo per 242,5 milioni di

euro.

Un risultato negativo che era stato in parte già preventivato

anche se al 31 dicembre scorso la perdita era di circa 87

milioni. Un rosso che la Roma spiega così nella nota pubblicata: “Nonostante le misure adottate dalla società per mitigarne le

conseguenze, tale situazione di emergenza, straordinaria per

natura ed estensione, ha avuto e sta avendo ripercussioni

significative sulle attività economiche della società e del

gruppo determinando un contesto di generale incertezza, la cui

evoluzione e relativi effetti non risultano al momento

prevedibili, essendo tali da determinare riflessi negativi

principalmente sui proventi di AS Roma rivenienti dai diritti

televisivi, dalle sponsorizzazioni, e in generale da tutte le

attività commerciali del gruppo. L’andamento dei proventi,

inoltre, è stato solo parzialmente compensato da minori costi,

la cui riduzione nell’esercizio è principalmente legata al

personale tesserato”. (ANSA).



