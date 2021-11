Roma: Pinto ‘Mourinho non in discussione, farà storia club’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Noi abbiamo bisogno di tempo e non

lo diciamo per mascherare i risultati negativi dell’ultimo

periodo, ma perché abbiamo ereditato una situazione difficile”.

Lo ha detto Tiago Pinto a Sky Sport a fronte dei risultati

negativi conseguiti dalla Roma nelle ultime sette partite tra

Serie A e Conference League.

“Non posso dire che siamo soddisfatti perché sappiamo di

dover fare meglio – ha aggiunto il dirigente giallorosso – ma

sono fiducioso che il lavoro che stiamo facendo ci porterà buoni

risultati nel futuro. Non è certo il momento di mettere in

discussione il progetto e la strategia e ancora meno la

leadership di Josè”.

Dunque nessun passo indietro rispetto alla scelta dello

Special One: “Quando abbiamo preso Mourinho lo abbiamo fatto con

la certezza che la sua esperienza, la sua intelligenza e la sua

leadership erano giuste per sviluppare questo progetto di tre

anni e 4 mesi dopo sono sicuro che la scelta è stata giusta.

Sono sicuro che Mourinho sarà uno degli allenatori più

importanti della storia della Roma”. (ANSA).



