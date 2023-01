Roma: Pinto, Zaniolo? ci ha detto di avere la febbre

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – “Zaniolo? Ci ha detto che aveva la

febbre, domani sarà visitato e poi vediamo”. Lo ha detto Tiago

Pinto, dg della Roma, ai microfoni di Dazn parlando dell’assenza

di Nicolò Zaniolo nella gara con la Fiorentina, ufficialmente

per una sindrome influenzale, e che arriva dopo i fischi

dell’Olimpico di giovedì.

Parlando invece del “no comment” di Mourinho di qualche giorno

fa sulle considerazioni del gm giallorosso che ritiene che la

Roma abbia una rosa da quarto posto ha aggiunto: “Lui non

commenta le mie parole e io non commento le sue. Quando dobbiamo

parlare lo facciamo a Trigoria. Siamo tutti uniti per portare

avanti il progetto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte