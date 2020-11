Roma: positivo Pellegrini e altro giocatore prima squadra

(ANSA) – ROMA, 09 NOV – “L’ultimo tampone ha rivelato che

anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la

quarantena”, lo ha detto Lorenzo Pellegrini attraverso un post

Instagram. Il trequartista della Roma ha poi aggiunto: “Voglio

rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi

per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a

disposizione del mister e dei miei compagni”. Positivi in questo

momento anche Dzeko, Boer, Fazio e un altro giocatore della

prima squadra. (ANSA).



