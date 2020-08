Roma: prima uscita era Friedkin col Benevento

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – La prima uscita della nuova Roma di

Dan Friedkin sarà il 5 settembre a Trigoria contro il Benevento

alle ore 18. A comunicare orario e data dell’amichevole

precampionato è stata in serata la società neopromossa in Serie

A. In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid19, ha inoltre

ricordato il Benevento, l’incontro sarà disputato a porte

chiuse. La Roma comincerà ad allenarsi a Trigoria tra dieci

giorni agli ordini di Paulo Fonseca. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte