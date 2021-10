Roma, Ranieri: “Vedo bene Mourinho, ko nel derby può capitare”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Sugli exploit del Napoli, Claudio

Ranieri, ex allenatore dei partenopei, è sicuro: “Deve

continuare così, perché ha un ottimo allenatore, ottimi

giocatori e un ambiente meraviglioso. E’importante che vi sia

entusiasmo e che, al primo contrattempo, non si demoralizzi”.

“Io normalizzatore? Ognuno ha il proprio modo di affibbiare

etichette: a me interessa allenare e fare bene il mio lavoro”,

ha fatto notare Claudio Ranieri, parlando a Radio Anch’io lo

sport, su RadioRai.

Poi, sulla Roma: “Vedo bene l’avvento di Mourinho, che è un

grande allenatore e un grande motivatore, gli auguro ogni bene.

Poi, ci sarà la stracittadina, perché dall’altra parte c’è un

signor tecnico che si chiama Sarri. Sicuramente ci sarà una

bella competizione fra le due squadre. Il derby perduto? Può

succedere”.

Parlando di un’altra ‘sua’ ex squadra, il Cagliari, Ranieri

ha spiegato che “non è facile, perché ci vorrà tanto lavoro,

spirito di sacrificio, bisognerà credere nel progetto. Penso

però che il Cagliari possa disputare un buon campionato. Io non

sono mai stato contattato dal Cagliari, prima dell’ingaggio di

Mazzarri”.

Ranieri, poi, critica i simulatori: “Quando giocavo io non

vedevo tutti questi colpi in faccia, il Var dovrebbe analizzare

questi episodi. Ci sono tanti calciatori che vengono colpiti sul

petto o sulla spalla e si mettono subito le mani in faccia. Il

Var vede tutto e dovrebbero scattare le ammonizioni. Una volta

c’erano più simulazioni in area, oggi va di moda la mano al

volto quando si subisce un colpo magari alla spalla”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte