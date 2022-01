Condividi l'articolo

Buone notizie per Jose Mourinho. Stephan El Shaarawy è tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura odierna e sarà a disposizione per la sfida in Coppa Italia contro il Lecce. Dunque superato l’affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare Roma-Cagliari.



