(ANSA) – ROMA, 29 SET – La Roma si cautela dopo i 14 casi di

Covid-19 emersi tra giocatori e staff nel Genoa. La Primavera

giallorossa, infatti, nel weekend ha giocato contro la selezione

giovanile rossoblù e oggi l’intera squadra di Alberto De Rossi

ha svolto i tamponi in via precauzionale. Solo chi non era stato

convocato per la gara disputata al Tre Fontane ha evitato questo

procedimento, allenandosi oggi con la prima squadra di Fonseca.

(ANSA).



