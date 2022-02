Roma: Tiago Pinto, Zaniolo è un e va tutelato

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 FEB – “Nicolò Zaniolo è un patrimonio

della Roma e del calcio italiano e penso debba essere tutelato.

È un bravo professionista, è un ragazzo d’oro e chi non lo

conosce non deve dare giudizi sui suoi comportamenti. Ha un

cuore d’oro e noi saremo sempre al suo fianco”. Lo ha detto il

ds della Roma Tiago Pinto, intervistato da Mediaset prima della

sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

“Il rinnovo di Zaniolo? Non è tempo di parlare di queste

cose. Mourinho ha detto che la Roma è una piccola squadra a

livello politico? La nostra proprietà è molto vicina alla

squadra e Friedkin dice che se si parla sempre della stessa cosa

allora quella diventa un problema – ha proseguito -. Se ogni

volta che vengo davanti alle telecamere parlo di queste cose,

c’è un problema. Vorrei non parlarne più perché significherebbe

avere l’uniformità di giudizio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte