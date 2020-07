(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Roma-Udinese 0-2 in una partita della 29/a giornata della Serie A, giocata all’Olimpico. Reti di Lasagna al 12′ pt e Nestorovski al 33′ st. Il successo dell’Udinese, che non vinceva da gennaio, fa sprofondare i giallorossi a -12 dal quarto posto: è un abisso che cancella ogni speranza di raggiungere l’ultimo pass utile per la Champions, obiettivo numero uno di una stagione adesso appesa all’impegno contro il Siviglia in Europa League (ANSA).



