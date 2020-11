Roma: Veretout ‘forse è troppo parlare di scudetto’

(ANSA) – ROMA, 02 NOV – “Parlare di scudetto forse è un po’

troppo, ma l’obiettivo principale è tornare in Champions”, lo ha

detto il giocatore della Roma Jordan Veretout in un’intervista a

Bein Sport. E quando al centrocampista francese viene chiesto se

un altro obiettivo potesse essere la vittoria dell’Europa

League, ribadisce: “Pensiamo a tornare in Champions, non sarà

facile ci sono grandi squadre in Italia. Dobbiamo sbagliare il

meno possibile”.

Veretout poi si sofferma sull’esperienza nella Capitale: “Alla Roma sto bene. È un grande club, in campo mi diverto e ho

la possibilità di giocare e dare il massimo – ha detto -.

Quest’anno faccio un gioco più difensivo, mi sto ancora

adattando ma ho fatto molti progressi”. E sulla Nazionale: “Io

do sempre il massimo, poi si vedrà”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte