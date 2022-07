Roma: visite fiscali, 125 operatori Ama tornano al lavoro

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - E' finita in parità, 0-0, l'amichevole che oggi il Monza ha giocato in Svizzera contro il Bellinzona, con in campo i nhovi acquisti della neopromossa Andrea Ranocchia, Matteo Pessina e Alessio Cragno. Soddisfatto il tecnico Giovanni Stroppa...