Roma, Wijnaldum: “Da Mourinho volevo sentire quelle parole”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – “Con Mourinho ci siamo sentiti e lui

mi ha detto le cose giuste al momento giusto. Era quello che

volevo sentire, penso abbia molta esperienza, mi ha fatto

un’ottima impressione”. Così Georginio Wijnaldum nella prima

intervista da giocatore della Roma ai canali ufficiali del club.

Sull’accoglienza ricevuta ieri all’arrivo nella Capitale ha

aggiunto: “Ero sorpreso. Mi era stato detto che ci sarebbero

stati molti tifosi a darmi il benvenuto, ma non sapevo cosa

aspettarmi. È stato molto bello”. Sugli obiettivi in stagione

non ci sono dubbi: “Ovviamente tutti vogliamo vincere qualcosa.

Penso che la vittoria europea della passata stagione e i nuovi

arrivi abbiano creato grande entusiasmo fra i tifosi, così come

in tutto l’ambiente. Un entusiasmo che deve fungere da stimolo”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte