Nicoló Zaniolo è costretto ad arrendersi ancora una volta. Il problema al flessore accusato al ritorno da Coverciano lo ha portato anche oggi ad allenarsi in modo individuale e per questo Josè Mourinho non lo ha convocato per la sfida con il Bodo/Glimt di domani, valida per l’andata dei quarti di finale della Conference League.

