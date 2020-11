1918 – 2020: il 4 novembre segna la fine della Grande Guerra, vinta dall’Italia a fronte di perdite pesantissime.

In ogni città della Romagna (come nel resto del paese) ci furono caduti e dispersi, per questo negli anni successivi al conflitto nacquero monumenti e parchi commemorativi; qui abbiamo raccolto solo quelli delle principali città locali, ben sapendo che anche la più piccola frazione ha subito perdite e sofferenze.