Pare non vi sia stato alcun peggioramento e il presidente della regione Emilia Romagna è già tornato a casa. Tuttavia la notte tra venerdì e sabato l’ha trascorsa al policlinico di Modena per accertamenti. Positivo dal primo novembre, Bonaccini proprio ieri aveva fatto sapere via facebok che gli era stata diagnosticata una polmonite interstiziale.