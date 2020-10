Ospite di Mattino 5 il presidente della Regione Bonaccini ha ribadito di essere un difensore della scuola in presenza ma che se i contagi continueranno ad aumentare non ci saranno moltre altre strade rispetto alla didattica a distanza, a meno che non si ragioni anche su un orario scaglionato in cui i ragazzi potrebbero far lezione in presenza.