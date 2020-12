Romagna. Canto di Natale giovedì 24 dicembre alle ore 18.00 in podcast su Radio Cesena Comics e ERTonAIR

Canto di Natale

giovedì 24 dicembre alle ore 18.00

in podcast su Radio Cesena Comics e ERTonAIR

sulle pagine Facebook di Cesena Comics & Stories e di ERT Fondazione

dal racconto di Charles Dickens

un progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione e Cesena Comics & Stories

adattamento Michele Di Giacomo

regia Silvia Rigon

registrazioni e disegno sonoro Giovanni Belvisi

con Diana Manea, Elena Natucci e Jacopo Trebbi

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

nell’ambito del progetto di teatro partecipato Ricordo al futuro

in collaborazione con Associazione Barbablù

Per la Vigilia di Natale la Compagnia permanente di ERT Fondazione regala ai piccoli cittadini di Cesena e alle loro famiglie un momento di condivisione del senso profondo di questo giorno di festa: il 24 dicembre alle ore 18.00 sui canali di Radio Cesena Comics e ERTonAIR e sulle pagine Facebook di Cesena Comics & Stories e di ERT Fondazione sarà on line il podcast Canto di Natale, adattamento di Michele Di Giacomo dal racconto di Charles Dickens per la regia di Silvia Rigon, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione (nell’ambito del progetto di teatro partecipato Ricordo al futuro) in collaborazione con l’Associazione Barbablù, che dal 2005 promuove libri per l’infanzia e l’adolescenza attraverso eventi e percorsi educativi. Leggono Diana Manea, Elena Natucci e Jacopo Trebbi.

L’avaro Scrooge è pronto a trascorrere il 25 dicembre circondato solo dalle sue ricchezze, ma la visita dei tre fantasmi del Natale – passato, presente e futuro – lo convince a cambiare idea… Con questo intramontabile racconto Dickens insegna che tutti possiamo migliorare grazie alla fiducia nel futuro e nel prossimo e che per essere felici basta partire da un piccolo gesto concreto.

La più classica delle storie di Natale rivive grazie all’incontro fra la Compagnia permanente di ERT e Cesena Comics & Stories: organizzato dal 2009 dall’Associazione Barbablù con l’obiettivo di costruire in città un ambiente narrativo diffuso coinvolgendo scuole, sedi e biblioteche di Quartiere oltre all’intero centro storico, il festival programma laboratori per ragazzi, letture, incontri con disegnatori e scrittori, workshop e formazioni per insegnanti, grazie alla sinergia con il Comune di Cesena, con editori del panorama nazionale, associazioni culturali del territorio e aziende internazionali e di settore. Dal mese di ottobre è on line sulla piattaforma Spreaker con una emittente radio dedicata.

Le attrici e gli attori della Compagnia permanente, con Ricordo al futuro, propongono a Cesena lungo tutta la stagione un calendario di mise en espace, reading, laboratori di scrittura e storytelling, atelier di recitazione e flash mob, rivolto alle scuole, all’università, alle associazioni e alla cittadinanza, che ha consolidato in questi primi mesi una fitta rete di collaborazioni. Al centro, un’esplorazione della memoria collettiva e del suo fluire di generazione in generazione, con gli strumenti e le strategie con cui il teatro è in grado di far parlare i territori e i loro abitanti.

Compagnia permanente di ERT Fondazione

Emilia Romagna Teatro Fondazione in oltre 40 anni di attività ha dato vita a progetti teatrali di ampio respiro, dai molteplici profili, con l’obiettivo di coinvolgere profondamente i territori in cui risiede. In particolare, dal 2012, pensandosi come “teatro senza mura”, “teatro aperto” che si rivolge alle comunità in cui opera, la Fondazione ha creato diverse iniziative di teatro partecipato, che – grazie all’azione di una base stabile di attori – hanno permesso ai cittadini di essere protagonisti attivi di percorsi artistici e culturali. Fra queste: Il Ratto d’Europa. Per un’archeologia dei saperi comunitari (2011-2014), Carissimi Padri… Almanacchi della “Grande Pace” (1900-1915) (2015-2017), Un bel dì saremo – L’azienda è di tutti e serve a tutti (2018-2019).

Per valorizzare ulteriormente questa vocazione pubblica, a partire dalla stagione 2019/2020, ERT Fondazione si è dotata di una compagnia permanente, dando avvio a una operazione innovativa per il panorama italiano: un gruppo di attori diventa parte organica e attiva della vita di un Teatro Nazionale, non solo sul piano più specificamente artistico, ma anche su quello della didattica (in seno alla Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro) nonché della promozione continua del dialogo vivo con i cittadini spettatori: dai progetti di teatro partecipato alle letture pubbliche, passando per i classroom plays e per le visite spettacolo nei teatri di ERT. Compongono la Compagnia permanente di ERT: Simone Baroni, Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Michele Di Giacomo, Simone Francia, Michele Lisi, Diana Manea, Paolo Minnielli, Elena Natucci, Silvia Rigon (regista assistente), Maria Vittoria Scarlattei, Cristiana Tramparulo, Jacopo Trebbi, Giulia Trivero, Massimo Vazzana.

