Romagna. CONFCOOPERATIVE ER LANCIA IL BANDO TALENTS4COOP

IMPRESE, L’INNOVAZIONE APERTA È L’ANTIDOTO AL COVID:

CONFCOOPERATIVE ER LANCIA IL BANDO TALENTS4COOP

Iniziativa rivolta alle 1.580 cooperative aderenti e a gruppi informali.

Ai vincitori verrà offerto un percorso sull’Open Innovation fino a marzo 2022.

Domande fino al 20 dicembre. Mercoledì 28 ottobre webinar di presentazione.

(Bologna, 26 ottobre 2020) – Se c’è una cosa che il lockdown e le restrizioni anti-Covid hanno insegnato al mondo delle imprese, è l’importanza di puntare sull’innovazione aperta per affrontare le sfide della “nuova normalità”, coinvolgendo sempre più attori esterni per ripensare i modelli di business alla luce delle nuove condizioni.

È partendo da questa consapevolezza che Confcooperative Emilia Romagna, in collaborazione con Social Seed, lancia il bando “Talents4coop – Innovare le competenze per disegnare il futuro” (info: www.talents4coop.it ) rivolto fino al 20 dicembre alle 1.580 cooperative aderenti in regione (possono partecipare sia singolarmente che in rete) e a quei gruppi informali che hanno intenzione di costituirsi in cooperativa. Realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il bando rientra in un percorso pluriennale promosso da Confcooperative Emilia Romagna e dal suo ente di formazione Irecoop per diffondere la cultura dell’Open Innovation.

La call Talents4coop è alla ricerca di progetti di innovazione radicale all’interno delle imprese cooperative, come la ristrutturazione di prodotti e servizi alla luce dei cambiamenti imposti dall’emergenza sanitaria ed economica, la riconfigurazione del business e dell’organizzazione anche attraverso la leva digitale, le nuove iniziative assunte per contrastare la crisi pandemica.

Il bando si focalizzerà in particolare su quei progetti capaci di assicurare la resilienza delle imprese e delle organizzazioni anche di fronte all’attuale situazione, su quelle iniziative che dimostrano come i processi di innovazione (e in questo caso l’Open Innovation) siano diventati un elemento imprescindibile e strutturale nella vita dell’impresa.

“La persistente emergenza sanitaria mette le imprese con le spalle al muro, ponendole davanti a sfide che non possono più essere affrontate con modelli e categorie del periodo precedente al Covid – dichiara Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna -. L’innovazione, e in particolare l’innovazione aperta che spalanca le porte delle imprese al mondo esterno, non può più essere un elemento accessorio e saltuario, bensì un requisito indispensabile che determina la sopravvivenza o meno delle organizzazioni economiche. Il sistema cooperativo è davanti ad una sfida epocale: dopo aver dimostrato in molti settori una grande capacità di resilienza di fronte alle nuove condizioni, ora deve coniugare quanto fatto in maniera reattiva con una ristrutturazione dei processi produttivi e di erogazione dei servizi capace di rispondere ai diversi scenari che si verificheranno. Con Talents4coop vogliamo proprio andare a intercettare e favorire queste buone pratiche”.

È possibile candidarsi alla call dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020 compilando il form online che si trova all’interno del bando, scaricabile dal sito del progetto: www.talents4coop.it .

Fra le proposte pervenute, verranno selezionati 9 progetti (1 per territorio provinciale) che accederanno ad un percorso gratuito di supporto e accompagnamento che durerà fino a marzo 2022 con attività di formazione, mentoring, coaching ed un evento finale di divulgazione dei risultati.

La call verrà inoltre presentata mercoledì 28 ottobre dalle 14.30 alle 15.15 nell’ambito di un webinar. È possibile partecipare iscrivendosi tramite il form online https://form.jotform.com/202921609887364 .

Info: talents4coop@confcooperative.it

__________________

Giovanni Bucchi

Addetto stampa Confcooperative Emilia Romagna

Via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna

Tel. 051/375210 – Fax 051/352890

Cel. 348/8995192

Mail: stampa.er@confcooperative.it