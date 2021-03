Romagna. ERT per l’8 marzo con Dacia Maraini

ERT per l’8 marzo con Dacia Maraini

lunedì 8 marzo ore 21.00

Coraggio, sostantivo femminile. Dialogo con Dacia Maraini

con Martina Spangher e Leidy Saportia del Liceo Laura Bassi di Bologna – Classe 4°G

ed Eleonora Corsini e Martina Florini dell’Istituto “A. Paradisi” di Vignola – Classe 1°A

su ERTonAIR, i profili Facebook e Youtube di ERT Fondazione e su EmiliaRomagnaCreativa

in collaborazione con il Mulino

durata 1 ora

Dacia Maraini, scrittrice e poetessa, voce del mondo intellettuale femminile contemporaneo, autrice di famosi romanzi come L’età del malessere e La lunga vita di Marianna Ucrìa, è ospite di ERT Fondazione in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna per l’incontro Coraggio, sostantivo femminile. Dialogo con Dacia Maraini, lunedì 8 marzo alle ore 21.00 su ERTonAIR, sui profili Facebook e Youtube di ERT e sulla pagina Facebook di EmiliaRomagnaCreativa.

Dacia Maraini nel suo ultimo libro Il coraggio delle donne (realizzato con Chiara Valentini, edizione il Mulino, 2020) scrive: «la storia la raccontano sempre i vincitori e la storia della femminilità o dei comportamenti delle donne, è stata raccontata e stabilita dalla società dei Padri». ERT in collaborazione con la casa editrice il Mulino propone un incontro della durata di un’ora con la scrittrice e quattro studentesse di scuola superiore secondaria, per discutere e riflettere sulla questione della parità di genere e cercare di fare nuova luce sul ruolo della donna nella storia e nella società contemporanea, nella convinzione che il progresso di dinamiche secolarizzate e abitudini culturali quotidiane passi anche attraverso una dialettica e un confronto continuo di sguardi e punti di vista tra generazioni diverse.

Le stesse studentesse che conducono l’incontro sono inoltre ideatrici di Wonder Women, un ciclo di narrazione in dieci puntate, realizzato dalle classi del percorso PTCO di ERT, per raccontare i profili di importanti figure dell’universo femminile (Rosa Parks, Lili Elbe, Christine de Pizan, Luisa Spagnoli, Lady Diana, Coco Chanel, Frida Kahlo, Audrey Hepburn, Iram Haq, Emma Watson). Il progetto, prodotto da ERT, sarà introdotto domenica 7 marzo alle ore 21.00 e sarà trasmesso sui canali social della Fondazione tutti i giorni alle ore 15.00 a partire da lunedì 8 marzo.

A quasi un secolo dall’inizio della celebrazione in Italia – abbandonata durante il periodo fascista e poi ripresa a partire dal 1945 – ERT per l’8 marzo vuole alimentare la riflessione sui diritti delle donne e contribuire all’annosa, e ancora irrisolta, questione della parità di genere, nella speranza che questa ricorrenza altro non sia che un’ulteriore occasione per alimentare il dibattito su un tema sentito e presente nella vita di tutti i giorni.

Wonder Women – Calendario:

Wonder Women – introduzione // domenica 7 marzo ore 21.00

Rosa Parks // lunedì 8 marzo ore 15.00

Lili Elbe // martedì 9 marzo ore 15.00

Christine de Pizan // mercoledì 10 marzo ore 15.00

Luisa Spagnoli // giovedì 11 marzo ore 15.00

Lady Diana // venerdì 12 marzo ore 15.00

Coco Chanel // sabato 13 marzo ore 15.00

Frida Kahlo // domenica 14 marzo ore 15.00

Audrey Hepburn // lunedì 15 marzo ore 15.00

Iram Haq // martedì 16 marzo ore 15.00