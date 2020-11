Romagna. Gaudio: “Nel nostro territorio non ci sono le condizioni per nuovo lockdown generale”

Non che la Romagna debba esser vista come un’isola felice, i rischi ci sono e serve responsabilità da parte di tutti. Eppure il sistema sanitario ed ospedaliero sta tenendo e riesce a far fronte all’aumento dei casi e della pressione. Questa è la ragione per la quale il presidente dell’Ordine provinciale dei medici, Michele Gaudio, ha spiegato che non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown generale. Ciò almeno guardando dall’osservatorio dell’Emilia-Romagna per la quale l’inserimento in zona gialla è considerato più che ragionevole.