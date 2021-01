Romagna. Giovanni Romagnoli (Lega): “A scuola in sicurezza, nulla è stato fatto”

Assunzioni immediate dei precari per colmare le ore buche e di supplenza. Basta cattedre vacanti!

Scuola in presenza solo se la Regione di appartenenza è in zona gialla;

App del trasporto pubblico per prenotare in anticipo gli spostamenti e sapere quali corse sono più o meno affollate.

Qualora mancasse anche una di queste condizioni il 7 gennaio, per la @legagiovani non sarà possibile il rientro in classe. Potenziamo nell’immediato la didattica digitale integrativa per riaprire presto le scuole, in sicurezza e una volta per tutte!