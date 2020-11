E’ allarme sul fenomeno della sinistrosità autonoma. A dirlo l’osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia Romagna. Si tratta del livello di rabbia e di frustrazione che la pandemia avrebbe aumentato nelle persone e che porterebbe gravi conseguenze tra cui quelle di un cattivo comportamento in strada e così sono in aumento gli incidenti autonomi.