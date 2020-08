Romagna in festa, torna La ‘Notte del Liscio’ ma senza ballo

(ANSA) – BOLOGNA, 22 AGO – Una festa “scacciapensieri”

all’insegna dell’allegria, anche se quest’anno, dopo l’ultima

ordinanza firmata dal ministro della Salute, il pubblico non

potrà ballare, ma solo ascoltare la musica. E’ la Notte del

Liscio 2020, in programma il prossimo 5 settembre lungo la

Riviera Romagnola. Saranno due, a Cattolica e Gatteo Mare, i

palcoscenici che ospiteranno l’evento che da cinque anni celebra

il ballo tipico che incarna i tratti distintivi e fortemente

identitari della Romagna e della sua gente.

A Cattolica, in piazza 1/o maggio, alle 21, si svolgerà la

serata ‘Il rock vs il liscio’, con l’esibizione di Irene Grandi

(con il suo ‘Power Trio’) in jam session con Mirko Casadei,

frontman della ‘Mirko Casadei POPular Folk Orchestra’ e

direttore artistico dello spettacolo. Gran cerimoniere a

Cattolica sarà il ‘Re del liscio’, Raoul Casadei, mentre a

presentare la serata salirà sul palco Andrea Barbi. L’evento è

gratuito fino a esaurimento posti e obbligo di mascherina. Balli

e corografie, le uniche consentite, rigorosamente sul palco,

saranno a cura del corpo di ballo ‘Balla con noi’ di Rimini,

gruppo di ballo ufficiale dell’Orchestra Casadei. A Gatteo Mare,

invece, dalle 21,30 all’Arena Lido Rubicone, è in programma una

grande reunion di big del liscio italiani. La serata sarà

condotta da ‘Moreno il Biondo’ degli Extraliscio, direttore

artistico dello spettacolo assieme a Giordano Sangiorgi.

Accompagnati dalla Grande Orchestra del Liscio di Romagna

saranno tanti gli ospiti protagonisti dell’evento: da Francesco

Baccini ad Andrea Mingardi a Syusy Blady. Anche questo evento è

gratuito e fino ad esaurimento posti, sempre con mascherina

obbligatoria. Ad arricchire lo spettacolo, le esibizioni delle

scuole di ballo romagnole, le uniche autorizzate viste le ultime

restrizioni anti-Covid. (ANSA).



