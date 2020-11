A finire in ospedale per aver consumato pasti a base di funghi tossici sono state rispettivamente 2 persone residenti a Rimini, 1 a Cattolica, 1 a Ravenna e 1 a Forlì. Vomito e dissenteria molto forti i sintomi che per tre persone hanno fatto sì che si rendesse necessario il ricovero ospedaliero.