La consigliera regionale Lia Montalti accende i fari sull’Alzheimer: in Regione 50 nuovi casi al giorno per un totale di 68.000 malati, di cui il 60% è affetto da sindrome di Alzheimer e più della metà affetta da demenza di intensità medio-grave. In pratica, il 6,14% della popolazione degli ultrasessantacinquenni deve fare i conti con questi problemi.