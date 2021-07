Condividi l'articolo









Questa volta l’appello agli over 60 a non rimandare il vaccino a dopo l’estate viene direttamente dalla direttrice di Ausl Daniela Angelini che ha sottolineato come il calo dei casi in questo periodo sia legato al caldo dell’estate ma che non si tratta di un vero e proprio arresto. A suo dire allora sarebbero irrazionali le paure degli over 60 legate ai vaccini perché i rari casi di effetti gravi non riguraderebbero loro.