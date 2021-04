“Romagna, la Dolce Vita italiana. Niente di piu? vicino!”. Lo spot che promuove l’Emilia Romagna in Germania

L’invito rivolto alle famiglie tedesche è in programmazione in questi giorni e fino al 16 maggio e, poi dal 28 giugno fino all’11 luglio sui canali della tv nazionale tedesca Pro 7 / Sat 1, in collaborazione con Wetter.com, il più famoso sito di previsioni meteo in Germania che vanta 640 milioni di visitatori l’anno.

Lo spot, in 20 secondi, attraverso una carrellata di vivaci immagini piene di sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo, riesce a comunicare l’atmosfera “Dolce Vita style” tipica di una vacanza in Romagna. Protagonista una vera famiglia tedesca – padre, madre e tre figli – proveniente da Monaco di Baviera. Il video e? stato girato in ad agosto 2020 da Norbert Kneißl, regista berlinese che ha lavorato a produzioni come Bourne Supremacy e Mission Impossible III e ha realizzato spot per clienti quali Siemens, Coca Cola e Sony Music.