Romagna Next: dopo l’insediamento del Comitato istituzionale, prima riunione del board tecnico che lavorerà al primo piano strategico d’area vasta Romagna | Comune di Rimini

Condividi l'articolo

Un progetto condiviso dai Comuni di Rimini (capofila di progetto), Forlì, Cesena e Ravenna, insieme ad un ampio partenariato territoriale romagnolo, che questa mattina ha compiuto un ulteriore passo avanti: dopo l’insediamento del comitato istituzionale la scorsa settimana al cinema Fulgor, oggi è iniziato il lavoro del board tecnico, il team di una trentina di dirigenti e tecnici degli enti locali partner, dei partner e dei stakeholder del progetto che fungerà da osservatorio delle opportunità territoriali e seguirà la fattibilità dei progetti strategici. I lavori del board sono stati aperti dal saluto del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha ricordato come l’obiettivo di Romagna Next sia ambizioso e sfidante, “con un orizzonte temporale ben definito: – ha sottolineato – abbiamo undici mesi per attrezzarci e sfruttare al meglio le risorse del Pnrr e tutte le altri fonti di finanziamento europee e mettere in campo importanti progetti per l’intero territorio”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte