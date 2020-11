Entrerà in vigore sabato 14 novembre l’ordinanza che impone di indossare sempre la mascherina, fin dal momento in cui si esce di casa. Nei giorni prefestivi e festivi inoltre dovranno restare chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l’aggiunta, nei festivi, dello stop ad ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato saranno tenuti a rispettare la chiusura fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole.