Dalla direzione sanitaria aziendale e dalla direzione del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Ausl Romagna, si invitano nuovamente i cittadini, appellandosi al senso di responsabilità, a recarsi in pronto soccorso solo in caso di reali necessità e a non farlo invece per tentare di velocizzare l’iter per approfondimenti in caso di altre patologie. Sarebbero infatti in aumento i casi di cittadini che si sarebbero rivolti al pronto soccorso pur in assenza di reali emergenze.