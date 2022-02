Romagna. Oltre 180 imprenditori e professionisti si danno appuntamento online per dare il via alla ripartenza

Condividi l'articolo

“Le attività che avranno successo nel 2022 dovranno essere aperte al cambiamento e trovare nuovi approcci e nuove modalità di gestione. I veri leader, indipendentemente dal settore in cui operano, devono essere resilienti, sviluppare il pensiero creativo”. Sono queste le parole di Ivan Misner, fondatore di BNI (il più grande business networking al mondo con 281mila iscritti, più di 11mila solo in Italia). Il video-messaggio di Misner ha dato il via alla International Networking Week 2022, promossa da BNI a livello mondiale per promuovere lo slogan “Better Together”. Per una settimana, dal 7 al 12 febbraio, imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia hanno avuto la possibilità di incontrarsi virtualmente per approfondire la loro conoscenza e scambiarsi referenze qualificate in momenti di speed networking’ interamente da remoto. Riflettori puntati sull’evento conclusivo, quello andato in scena il 12 febbraio scorso sulle piattaforme digitali della rete BNI. L’evento, presentato da Diego Craviari e Alice Zoppi, ha visto protagonisti, in qualità di relatori, Daniele Manni, Giancarlo Orsini, Eusebio Gualino, che hanno contribuito con la loro testimonianza a mandare un forte segnale di positività e resilienza ad imprenditori e professionisti. Sono stati 180 gli iscritti alla giornata conclusiva. Coinvolti i Capitoli NI Perugia – Italia BNI Romagna BNI Piemonte Nord e Valle d’Aosta BNI Emilia Ovest BNI Marche BNI – Abruzzo BNI Venezia BNI Region VeronaBNI Roma Sud Ovest BNI Region Roma Sud Est Città BNI Roma Provincia Sud Est – Italia BNI Napoli BNI Genova – Italia BNI Milano Provincia Sud Ovest BNI Milano Sud Ovest BNI Lombardia Sud Region BNI Monza Brianza BNI Trentino Alto Adige – Südtirol BNI Toscana Mare.