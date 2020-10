L’ordinanza della Regione che fa seguito al Dpcm raccomanda alle scuole l’applicazione dell’attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime e quinte. E’ altresì raccomandato l’utilizzo della mascherina in aula all’interno di tutte le classi, dalle elementari alle superiori. Concessi due giorni di tempo per adeguarsi all’ordinanza.