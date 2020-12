Romagna. Triplicano i fondi regionali per i ristori che passano da 10 a 31 milioni di euro

Da 10 a 31 milioni di euro. Triplicano i fondi regionali per i ristori economici a favore di chi ha dovuto sospendere o limitare la propria attività in Emilia-Romagna a causa delle restrizioni necessarie a frenare il contagio, che si aggiungo a quelli previsti dal governo. Si tratta di pubblici esercizi come bar e ristoranti, taxi e Ncc, operatori della cultura e sport, palestre e piscine.

Il Governo ci ha ascoltati. Ha infatti accolto la richiesta che avevo avanzato, anche a nome delle altre Regioni, subito dopo aver approvato a inizio novembre l’ordinanza regionale anti-assembramenti, che interveniva in particolare sugli esercizi commerciali. Ringrazio per questo il presidente Conte e i ministri Gualtieri e Boccia.

A diverse attività economiche stiamo chiedendo un sacrificio enorme, per proteggere la salute delle persone e dell’intera comunità, e stanno continuando a dimostrare grande senso di responsabilità. Adesso dobbiamo garantire gli aiuti in tempi veloci. Stiamo lavorando con i nostri uffici per individuare i criteri più equi e gli strumenti più rapidi perché ciò avvenga, in raccordo con le associazioni di categoria. Perché qui vogliamo continuare a fare le cose insieme.