Ron Dennis, giorno più bello in McLaren quando smisi

(ANSA) – PISTOIA, 02 OTT – “Spesso mi è stato chiesto qual è

stato il mio giorno più bello alla McLaren e la mia risposta è

sempre stata l’1 giugno 2017, giorno in cui ho deciso di

lasciare il team. Questa mia risposta stupisce sempre gli

interlocutori ma non è difficile da capire, in quanto in quel

giorno, in quella data, io ho messo il punto, la parola fine, a

un capitolo che io ho scritto nel libro della McLaren”. Lo ha

detto Ron Dennis, che come presidente della scuderia McLaren di

Formula 1 ha vinto dieci mondiali piloti e sette mondiali

costruttori, intervistato da Luca Telese a Pistoia come ospite

del 22/o Memorial Vannucci.

“A quel tempo io avevo una visione estremamente chiara – ha

aggiunto Dennis – ossia che non sarei mai, mai più ritornato

alla McLaren e che non mi sarei mai occupato di auto o del

settore automobilistico in generale, quindi da quel momento in

poi la mia vita ha preso una direzione molto chiara e diversa.

Ho seguito il motto e il consiglio che mio nonno ripeteva sempre

sempre, anche a me, ‘se segui il tuo cuore non dovrai lavorare,

ma farai sempre qualcosa che ti piace e di conseguenza quello

che farai non sarà un sacrificio per te'”.

Ron Dennis si dedica con la sua fondazione ‘DreamChasing’ a

progetti filantropici e ‘visionari’ su futuro e sviluppo

sostenibile. (ANSA).



