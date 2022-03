Ron ricorda Lucio Dalla a Domenica Con

Condividi l'articolo

Cinquant’anni di amicizia e di canzoni condivise: li ripercorre Ron dedicando a Lucio Dalla le scelte e i commenti per il palinsesto della sua “Domenica Con”, lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana, in onda domenica 6 marzo dalle 14.00 alle 24.00 su Rai Storia.

Tra musica e parole, il palinsesto di Ron – accompagnato anche dalla sua chitarra per ricordare, ad esempio, come nacque, a bordo di una nave, la canzone “Piazza Grande”, diventata un grande successo – è un’occasione per rivedere Dalla attraverso i programmi che lo hanno visto protagonista o in concerti indimenticabili, come la tournée di “Banana Republic” con De Gregori e lo stesso Ron.

Si parte dalle origini del cantautore bolognese, tra beat e jazz, per poi vederlo accompagnato in Tv dalla madre Jole a una “Festa della mamma” all’Antoniano di Bologna nel 1967 con il mago Zurlì e Aba Cercato, per proseguire con gli anni Settanta: il Festival di Sanremo del ’71 e del ’72, gli anni della sperimentazione culminati con “Automobili” del 1977, preludio del grande successo popolare, testimoniato da canzoni come “Com’è profondo il mare” o “Caruso”. Si arriva, a fine giornata, allo show tv “La Bella e la Besthia”, realizzato nel 2002 con Sabrina Ferilli, dopo il documentario in prima serata, “Italiani. Lucio Dalla”, in onda alle 21.15. Ron, infine, termina il racconto biografico dell’amico, tornando all’ultima apparizione di Lucio Dalla al Festival di Sanremo del 2012, quindici giorni prima della sua improvvisa scomparsa, il primo marzo a Montreux.

