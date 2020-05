(ANSA) – TORINO, 02 MAG – Per il ritorno a Torino c’è ancora tempo, Cristiano Ronaldo per ora resta a Madeira. La conferma arriva dallo stesso portoghese attraverso Instagram. “Alla scoperta della mia isola con la migliore compagnia”, è il messaggio del giocatore della Juventus, immortalato in foto con alle spalle il panorama mozzafiato della sua terra e, accanto, Cristiano junior. (ANSA).



