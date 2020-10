Ronaldo e Ibrahimovic, vecchi ma affidabili cannonieri

Nel calcio, uno degli assiomi più assoluti è che il goal non ha età. Soprattutto se i protagonisti sono due fenomeni totali del calcio moderno, due dei grandi giocatori mediatici esplosi recentemente. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, due tra i grandi dominatori del calcio degli ultimi vent’anni non solo in Italia ma in tutta Europa e ora in lizza per il titolo di massimo cannoniere del campionato italiano.

Attualmente a tre reti in campionato, Ronaldo è il vero favorito alla conquista del titolo di bomber assoluto del campionato, secondo le quote relative a tutte le scommesse sul calcio online in questo momento. Il suo secondo posto nella stagione passata dietro al laziale Ciro Immobile, un altro dei grandi attaccanti della Serie A, chiama vendetta: Cristiano non è infatti abituato ad arrivare secondo e dopo aver vinto il titolo di massimo cannoniere nel campionato spagnolo e di quello inglese vuole adesso realizzare la sua tripletta personale e affermarsi anche nel nostro campionato.

Acquistato dalla Juventus nell’estate del 2018, Ronaldo è in questo momento il massimo goleador del campionato dopo aver segnato due reti importantissime nel pareggio dell’Olimpico tra Roma e Juventus, in un match nel quale i bianconeri avrebbero potuto tranquillamente soccombere. La sua spinta sarà dunque necessaria per la truppa allenata da Andrea Pirlo, la quale deve difendere il titolo vinto l’anno scorso e soprattutto aspira a vincere il decimo Scudetto consecutivo, il che rappresenterebbe un record assoluto in Italia e in Europa.

Per riuscire a vincere, tuttavia, dovrà vedersela con una serie di grandi cecchini, tra i quali spicca proprio lo svedese del Milan, quell’Ibrahimovic che per un anno è stato rivale diretto di Ronaldo con il Barcellona quando il portoghese vestiva la maglia del Real Madrid. Ibra, invece, nonostante l’età “avanzata” è più che mai deciso a sfidare il cinque volte pallone d’oro, nonostante almeno sulla carta il Milan non abbia la rosa della Juventus. Zlatan, il quale dovrebbe così tornare in campo a breve, proverà ad andare al di là dei suoi 39 anni e a sfidare il portoghese nella lotta allo scettro di massimo goleador della Serie A.

Già capocannoniere del campionato italiano nel 2008-09, quando vestiva la maglia dell’Inter, lo svedese si è preparato al meglio durante l’estate appena trascorsa per poter trascinare il Milan quantomeno a una qualificazione alla prossima Champions League, un torneo dal quale i rossoneri sono assenti da sette stagioni. La grande competizione tra Ronaldo e Ibrahimovic, un classe 1985 e un classe 1981, è dunque quella tra due vecchie volpi del calcio mondiale, le quali si sono date adesso appuntamento in Serie A per dare più visibilità a un campionato ultimamente troppo in depressione. Del resto, per ottenere i migliori risultati, campioni come Cristiano e Zlatan sono i più grandi indicati.

Mentre altri giocatori come il già citato Immobile, Andrea Belotti e Romelu Lukaku si postulano come outsider, il portoghese e lo svedese sono già pronti a una corsa a due che potrà illuminare con scintille lo sviluppo del campionato attuale.