Ronaldo fa bilancio del 2021 “allo United ora non contenti”

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – L’addio alla Juve, il ritorno all’Old

Trafford ma con una stagione in Premier League che non decolla.

Cristiano Ronaldo saluta sui social il 2021: lo fa postando una

foto di fanconere: 47 gol ma non un anno facilemiglia

accompagnata da un bilancio dell’anno concluso “Il 2021 sta

volgendo al termine ed è stato tutt’altro che un anno facile,

nonostante i miei 47 gol segnati in tutte le competizioni. Due

club diversi e cinque allenatori diversi – scrive il portoghese

-. Una fase finale di Euro 2020 giocata con la mia nazionale e

in attesa della qualificazione per il Mondiale 2022. Alla

Juventus sono stato orgoglioso di aver vinto Coppa Italia e

Supercoppa italiana, e di diventare capocannoniere della Serie

A. E’ stato un grande traguardo anche diventare capocannoniere

con il Portogallo agli europei. Il mio ritorno all’Old Trafford

sarà sempre uno dei momenti più iconici della mia carriera. Ma

non sono contento di quello che stiamo facendo allo United.

Nessuno di noi è felice, ne sono sicuro. Sappiamo che dobbiamo

lavorare di più, giocare meglio e offrire molto di più di quello

che stiamo offrendo in questo momento. Facciamo di questo

Capodanno un punto di svolta della stagione. Abbracciamo il 2022

con una mentalità più forte. Raggiungiamo le stelle e mettiamo

questo club al suo posto”. (ANSA).



