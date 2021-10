Ronaldo salva la panchina di Solskjaer, gol e assist

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Antonio Conte può ancora aspettare,

perché Cristiano Ronaldo salva la panchina del norvegese Ole

Gunnar Solskjaer, traballante come non mai dopo gli ultimi

tracolli del Manchester United (clamoroso quello contro i rivali

di sempre del Liverpool, vittoriosi a Old Trafford per 5-0). I ‘Red devils’ oggi hanno vinto a Londra contro il Tottenham di

Nuno Espirito Santo per 3-0. Ha fatto (quasi) tutto Cristiano

Ronaldo, aprendo le marcature dopo 39′ e propiziando il

raddoppio di Cavani al 19′ st; al 41′ st ha chiuso i conti

Rashford. Il Manchester United risale al 5/o posto nella

classifica della Premier, con 17 punti, gli stessi di West Ham e

Arsenal, le altre due squadre di Londra. Il Chelsea guida il

plotone con 25 lunghezze. (ANSA).



