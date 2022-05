Ronzulli: “Berlusconi decide per il meglio di tutti”

Condividi l'articolo

Senatrice Licia Ronzulli, dopo la sua nomina alla guida della Lombardia, regione simbolo della storia di Forza Italia, si parla di rivoluzione o di resa dei conti interna al partito. Come vive questa investitura e come nasce questa sua nomina?

«Il presidente Silvio Berlusconi – spiega la senatrice, raggiunta al telefono appena finito un evento di campagna elettorale a Monza – mi ha chiamato a svolgere questo ruolo e io ho risposto generosamente dando come sempre la mia disponibilità. Cercherò di mettere le mie capacità al servizio della comunità lombarda di Forza Italia. È quella dove sono nata, cresciuta e dove ho mosso i primi passi nella mia esperienza politica. Nessuna rivoluzione né tantomeno rese dei conti, piuttosto l’idea di rilanciare l’azione politica, il presente e soprattutto il futuro di Forza Italia».

Ha avuto modo di confrontarsi con Mariastella Gelmini? Esiste la possibilità di una ricucitura con lei e con Massimiliano Salini che ha rifiutato l’incarico che gli è stato assegnato al posto di quello da lui occupato di coordinatore regionale?

«Con Mariastella Gelmini, come con tutti gli altri più importanti dirigenti nazionali, abbiamo un confronto continuo e sistematico. Con il ruolo assegnato ad Antonio Tajani il partito si muove in totale condivisione e armonia come raramente era capitato prima ormai da molto tempo. Mi è spiaciuto leggere quelle cose, sono una a cui le cose si possono dire in faccia. Massimiliano Salini è una grande risorsa di Forza Italia, un europarlamentare che abbiamo tutti sostenuto alle elezioni nel corso di questo suo mandato di commissario. Il ruolo che gli è stato assegnato dal presidente Berlusconi è di grandissimo prestigio, come sottolineato dallo stesso Berlusconi: spero che ci ripensi, che lo accetti e lo eserciti».

Pensa che l’unità di Forza Italia sia un valore a prescindere oppure che possano coesistere apertamente idee differenti, come avviene spesso nei partiti più tradizionali?

«Forza Italia è sempre stato un partito un po’ anomalo: è stato il primo partito leaderistico in Italia, un modello che poi hanno copiato tutti. Da noi c’è Silvio Berlusconi, che è il fondatore del movimento e della coalizione di centrodestra, che parla con molti, ascolta tutti e poi decide sempre per il meglio di tutti noi. Anche i suoi nemici nei mesi scorsi sono stati costretti ad ammettere che rarissimamente sbaglia una mossa. È in questo contesto che matura la linea politica di Forza Italia come le decisioni organizzative, come questa. Io ho fiducia in lui, sono certa che ce l’hanno tutti. Per dirne una, è stato il primo a immaginare e proporre il governo di Mario Draghi, quando ancora eravamo governati da un governo di sinistra di 5 Stelle, Pd e Sel».

Forza Italia può ripartire dalla Lombardia?

«La Lombardia è la regione dove è nata Forza Italia, dunque, dove è nato il centrodestra. Non è soltanto la prima regione italiana per economia, ma un modello di efficienza e di collaborazione tra alleati. È anche per questa ragione che il modello Lombardia è stato messo duramente in discussione negli anni scorsi, quando si è provato a strumentalizzare le difficoltà nel combattere il Covid per colpire il buon governo del centrodestra. Lavoreremo per rafforzare e per dare maggiore forza a una classe dirigente eccezionale, apprezzata dei cittadini, che ha saputo resistere alle sirene degli altri partiti e ha dato il suo contributo a farci ripartire e ricrescere, come stiamo facendo da ormai più di un anno».

