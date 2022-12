Ronzulli contro il reintegro dei medici no vax: non vota il dl

Condividi l'articolo

Licia Rinzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha annunciato l’intenzione di astenersi dal voto dei contenuti dell’articolo 7 intitolato alle “disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov2“, che dispongono l’interruzione dell’obbligo vaccinale al personale sanitario e le sanzioni per l’inadempimento agli over 50. Una decisione che la Ronzulli annuncia a titolo personale, contro quello che sarà il voto di Forza Italia, che seguirà quello della maggioranza. “ Io non parteciperò al voto sull’articolo 7 né a quello sul provvedimento “, ha dichiarato in chiusura di intervento.

Una decisione, ha affermato durante la discussione generale a Palazzo Madama, presa “ con rammarico “. La capogruppo ha spiegato che “ siamo stati noi di FI ad ispirare il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini “. Nel suo intervento, Licia Ronzulli non ha parlato a nome del gruppo ma sempre e solo in considerazione della sua decisione, spiegando: “ Le battaglie che ho combattuto in questi anni mi sono costate incomprensione e attacchi ma sono il bagaglio che mi porto sulle spalle nell’esercizio dell’incarico che sono chiamata a servire. Tutti auspichiamo che non si presenti una nuova pandemia. Ma avallare il reintegro dei sanitari che non si sono vaccinati è un pericoloso precedente “.

Criticando apertamente la decisione proposta dal governo, la capogruppo in Senato di Fratelli d’Italia sottolinea come, dal suo punto di vista, “ noi legislatori stiamo dicendo a quei sanitari che si sono vaccinati che avrebbero potuto non farlo. Non posso dire sì al reintegro del personale sanitario che non si è vaccinato mancando a un codice etico e morale che la professione impone. Non posso dire sì per coerenza e credibilità “.

In conclusione del suo intervento, Licia Ronzulli ha confermato la sua posizione all’interno della maggioranza perché, nonostante la sua decisione di astenersi, “ la lealtà incondizionata verso la maggioranza e il governo non devono essere messi in discussione. Il gruppo voterà in linea con la maggioranza “. Nonostante abbia chiarito in modo netto e preciso, senza possibilità di fraintendimenti, che la sua è una posizione personale e non quella del gruppo parlamentare di maggioranza al quale appartiene, da sinistra ne approfittano per costruire realtà immaginarie inesistenti, secondo le quali la maggioranza sarebbe in crisi. “ Le liti sulla legge di bilancio e sul decreto rave dimostrano che questa è una maggioranza tutt’altro che solida “, ha dichiarato la senatrice Simona Malpezzi, dimenticandosi che la maggioranza è una coalizione formata da persone con storie e background differenti, libere di agire in piena coscienza personale.

