Rosanna Cancellieri e Enrico Papi al via su TV8

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Rosanna Cancellieri ed Enrico Papi

pronti ad intrattenere il pubblico dalla prossima settimana: dal

31 agosto al via su TV8 le nuove stagioni delle due produzioni

originali che impreziosiscono la programmazione del canale. Ai

nastri di partenza, infatti, Vite da Copertina, in onda dal

lunedì al venerdì, alle ore 17.30, con la conduzione di Rosanna

Cancellieri, e Guess my age – indovina l’età, il format giunto

alla 4ª edizione, divenuto in poco tempo un appuntamento del

preserale condotto da Enrico Papi in onda dal lunedì al venerdì,

alle ore 20.30.

La nuova stagione di Vite da Copertina riprende le

caratteristiche principali che hanno contribuito al successo

della trasmissione, proponendo sia puntate monografiche sia

puntate in forma di classifica. Nella formula “Visti da vicino”

le vite dei VIP sono raccontate da familiari e stretti

collaboratori; tra questi, Barbara Bouchet, Rosanna Banfi,

Francesco Oppini, Giorgio Mastrota e Leo Gassman.

Nella quarta edizione di Guess my age – indovina l’età,

invece, i concorrenti devono indovinare l’età di sette

sconosciuti per difendere il montepremi di 100 mila euro. Nelle

puntate delle prime due settimane i concorrenti si avvalgono

dell’aiuto di un partner celebre. Tra gli ospiti d’eccezione ci

saranno (in ordine di partecipazione): Vittorio Sgarbi, Rosanna

Cancellieri, Adriana Volpe, Valeria Marini, Michele Cucuzza,

Paolo Ciavarro, Eva Grimaldi, Alessio Viola e Paola Di

Benedetto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte