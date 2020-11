Rossi, a Portimao la Yamaha bene nei test

“Andare a Portimão è davvero favoloso, quella pista è fantastica. Il grip è migliore rispetto a Valencia, questo ci aiuterà”. Valentino Rossi professa ottimismo in vista dell’ultima gara del motomondiale 2020, domenica, sul circuito portoghese. “Mi sono trovato davvero bene durante i test dell’Algarve, all’inizio di quest’anno – sottolinea il pilota Yamaha, al GP d’addio con il team ufficiale – E’ diversa da tutte le altre piste che abbiamo visitato durante la stagione ed è nuova per tutti, quindi è molto interessante”. “Non vedo l’ora di guidare la mia M1 sulla pista di Portimão – è il parere del compagno di squadra Maverick Vinales – Ci siamo già andati una volta su una R1 e il feeling era molto buono, quindi sulla M1 sarà ancora meglio e ancora più veloce. Nessuno ha mai guidato le MotoGP sulla pista dell’Algarve prima d’ora, questo rende la gara davvero speciale. Sarà divertente fare esperienza su un circuito nuovo per noi”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte